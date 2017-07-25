Славия Прага – БАТЭ. Прогноз на матч (25.07.2017)

Славия сыграет с БАТЭ в первом матче ½ финала квалификации Лиги Чемпионов. Чешский клуб является явным фаворитом предстоящей встречи, несмотря на то, что команда не имеет опыта участия в групповой стадии главного клубного турнира Европы, тогда как БАТЭ уже несколько раз туда пробивался.





Более опытный БАТЭ понимает, а главное знает, как добиться положительного для себя результата на выезде, поэтому котировки букмекеров довольно неожиданные. Клуб из Борисова может просто закрыться в обороне, действуя на контратаках, и такая тактика способна дать плоды. Не будет удивительным, если БАТЭ в итоге и вовсе выиграет поединок – в таком случае преимущество гостей окажется минимальным, а встреча завершится со счетом 1:0.





Не стоит забывать и об игровых кондициях команд – Славия сезон не начала, действуя в последнее время только в товарищеских матчах, а вот у БАТЭ чемпионат в самом разгаре, да и в Кубке Беларуси борисовский коллектив по-прежнему учувствует. Лучшим вариантом для ставки здесь станет исход «ничья или победа БАТЭ», можно и подстраховаться, выбирая ставку для экспресса, например.