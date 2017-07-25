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Карабах – Шериф. Прогноз на матч (25.07.2017)
Дата события: 25 июля 20:00

Карабах примет Шериф в первом матче полуфинала квалификации Лиги Чемпионов. Не так уж далеко осталось командам до стадии стыковых поединков, но на пути довольно сложные препятствия, например, в предстоящем противостоянии букмекеры не выделяют явного фаворита.


Впрочем, если говорить о единственной встрече, которая стоится в Азербайджане, то, конечно, предпочтение отдается хозяевам. Карабах зачастую замечательно действует на своем поле, например, на прошлой стадии турнира команда деклассировала клуб Самтредиа в Баку со счетом 5:0.


Подобная участь ожидает и молдавский Шериф, но наверняка Карабах все-таки выиграет не с таким крупным счетом, ограничившись разницей в 2 мяча, например. С высокой долей вероятности Карабах предпримет попытку забить сопернику еще в дебюте встречи, ведь тем самым контролировать ситуацию на поле будет в разы легче. Прогноз – Карабах отличится по разу в каждом тайме, и не пропустив, команда в итоге победит со счетом 2:0, что ее вполне устроит перед ответной встречей в Молдове

Предлагаем сделать ставку на исход «победа азербайджанского Карабаха» за высокий коэффициент 1,60 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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