Россия (Ж) – Германия (Ж). Прогноз на матч (25.07.2017)

Россия сыграет с Германией в матче группового этапа Чемпионата Европы среди женщин. Россиянки по-прежнему сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира, несмотря на явный статус аутсайдера квартета. Россия сумела в стартовом поединке обыграть итальянок, которые уже не составят конкуренцию как ей, так и Германии со Швецией, то есть, остаются только три претендента на два вакантных места.





В очной встрече Россия и Германия решат кто же пойдет дальше. Немок устроит даже ничья, тогда как номинальным хозяйкам поединка нужна только победа, следовательно, активнее обязаны начать россиянки.





Вот только беда – Россия намного слабее Германии, с высокой долей вероятности надолго команды не хватит, чтобы владеть инициативой и не давать соперницам проводить свои атаки. Германия рано или поздно, причем, скорее первый вариант, приберут инициативу к себе, тогда и стоит ожидать изменения счета – немки должны отличиться. Предположим, что Германия забьет не только в первом тайме, но и во втором, с учетом такого прогноза и выберем ставку на игру.