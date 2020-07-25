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Россия (Ж) – Германия (Ж). Прогноз на матч (25.07.2017)
Дата события: 25 июля 21:45

Россия сыграет с Германией в матче группового этапа Чемпионата Европы среди женщин. Россиянки по-прежнему сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира, несмотря на явный статус аутсайдера квартета. Россия сумела в стартовом поединке обыграть итальянок, которые уже не составят конкуренцию как ей, так и Германии со Швецией, то есть, остаются только три претендента на два вакантных места.


В очной встрече Россия и Германия решат кто же пойдет дальше. Немок устроит даже ничья, тогда как номинальным хозяйкам поединка нужна только победа, следовательно, активнее обязаны начать россиянки.


Вот только беда – Россия намного слабее Германии, с высокой долей вероятности надолго команды не хватит, чтобы владеть инициативой и не давать соперницам проводить свои атаки. Германия рано или поздно, причем, скорее первый вариант, приберут инициативу к себе, тогда и стоит ожидать изменения счета – немки должны отличиться. Предположим, что Германия забьет не только в первом тайме, но и во втором, с учетом такого прогноза и выберем ставку на игру.

Предлагаем сделать ставку на исход «Германия выиграет оба тайма» за высокий коэффициент 1,80 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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