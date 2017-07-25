Челси – Бавария. Прогноз на матч (25.07.2017)

Челси сыграет с Баварией в матче Международного кубка чемпионов. Мюнхенцы на турнире проиграли обе встречи, причем накануне они уступили Милану со счетом 4:0, что, конечно же, явно не входило в планы баварцев и ожидать подобного вряд ли можно было.





Челси пока не сыграл ни в одном из матчей Международного кубка чемпионов, зато несколько дней назад команда в контрольном поединке одолела Арсенал 3:0. То есть, можно говорить о хорошей форме «синих» прямо сейчас, чего нельзя сказать о Баварии.





Несмотря на это, букмекеры в предстоящей встрече предпочтение отдают немцам, хотя коэффициенты на успех соперников отличаются не слишком. Предположим, что и игра получится примерно равной, а победит в ней та команда, которая более качественно отнесется к собственным моментам. Прогноз – выиграет все-таки Челси, вот только такой исход в качестве основного для ставки не стоит выбирать, так как он довольно рискованный, куда лучше подстраховаться. Скорее всего, Челси выиграет здесь в 1 мяч, но возможна и ничья в основное время.