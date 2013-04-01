Арсенал Тула – СКА-Хабаровск. Прогноз на матч (24.07.2017)

Тульский Арсенал примет СКА-Хабаровск в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги. Новичок элиты в стартовом поединке чемпионата играл на своем поле с питерским Зенитом, но, как и предполагалось, команда не сумела добиться успеха, проиграв гранду 2:0. Арсенал также оступился – на выезде с московским Локомотивом 1:0. Следовательно, в предстоящей встрече обе команды ставят перед собой цель победить, ну или как минимум набрать первые очки в чемпионате.





Арсенал выступит в качестве фаворита, ведь представители Тулы имеют какой-никакой опыт игры в элите, важное значение имеет и место проведения поединка, СКА-то из Хабаровска лететь долго. Из-за сложного перелета «армейцы» не то, чтобы устанут – у них не будет много времени для «привыкания» к новым для себя условиям.





Предположим, что СКА-Хабаровск начнет матч от обороны, а Арсенал, много атакуя в начале поединка, так и не сумеет до перерыва распечатать ворота гостей. То есть, с высокой долей вероятности стартовая 45-минтука окажется безрезультативной, с учетом такого прогноза и ставка на игру.