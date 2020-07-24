Заглембе – Шленск Вроцлав. Прогноз на матч (24.07.2017)

Заглембе сыграет со Шленском из Вроцлава в матче 2-го тура польской Премьер-Лиги. В стартовом поединке турнира Заглембе в гостях оказался сильнее Короны 1:0, тогда как Шленск на выезде был бит Аркой 2:0, следовательно, настроение у команд противоположное.





Заглембе выступит на своем поле, а значит, у команды будет определенное преимущество перед соперником, не учитывая даже текущее положение в таблице. Да и в прошлом сезоне Заглембе дома деклассировал Шленск, в мае 2017-го года обыграв представителей Вроцлава со счетом 2:0.





Предположим, что не особо результативной получится и предстоящая встреча, особенно, если Заглембе не станет лишний раз рисковать, а сосредоточится на реализации собственных моментов, созданных на классе, а не при участии большого количество игроков в атаке.





Скорее всего, Шленск как минимум до перерыва отсидится в обороне, разведает обстановку, но, непременно, команда предпримет попытку выйти вперед во второй 45-минутке. Именно после перерыва стоит ожидать голов, тогда как на первый тайм вариантом для ставки может стать исход на минимальное количество забитых мячей или вовсе их отсутствие.