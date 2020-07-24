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Заглембе – Шленск Вроцлав. Прогноз на матч (24.07.2017)
Дата события: 24 июля 19:00

Заглембе сыграет со Шленском из Вроцлава в матче 2-го тура польской Премьер-Лиги. В стартовом поединке турнира Заглембе в гостях оказался сильнее Короны 1:0, тогда как Шленск на выезде был бит Аркой 2:0, следовательно, настроение у команд противоположное.


Заглембе выступит на своем поле, а значит, у команды будет определенное преимущество перед соперником, не учитывая даже текущее положение в таблице. Да и в прошлом сезоне Заглембе дома деклассировал Шленск, в мае 2017-го года обыграв представителей Вроцлава со счетом 2:0.


Предположим, что не особо результативной получится и предстоящая встреча, особенно, если Заглембе не станет лишний раз рисковать, а сосредоточится на реализации собственных моментов, созданных на классе, а не при участии большого количество игроков в атаке.


Скорее всего, Шленск как минимум до перерыва отсидится в обороне, разведает обстановку, но, непременно, команда предпримет попытку выйти вперед во второй 45-минутке. Именно после перерыва стоит ожидать голов, тогда как на первый тайм вариантом для ставки может стать исход на минимальное количество забитых мячей или вовсе их отсутствие.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал 1-го тайма меньше 1,5» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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