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Бельгия (Ж) – Нидерланды (Ж). Прогноз на матч (24.07.2017)
Дата события: 24 июля 21:45

Бельгия сыграет с Нидерландами в поединке 3-го тура группового этапа Чемпионата Европы среди женщин. Весьма малорезультативно прошли прошлые матчи сборных, впрочем, Нидерланды, например, устроили исходы встреч – «оранжевые» обыграли Норвегию, а затем Данию со счетом 1:0. Что касается бельгиек, то они начали турнир с поражения от датчанок (1:0), а затем оказались сильнее норвежек (2:0).


Конечно, после двух побед в двух матчах у Нидерландов куда больше шансов пробиться в плей-офф турнира – для этого сборной достаточно не проиграть в предстоящей встрече. Но букмекеры и вовсе ожидают виктории футболисток из Нидерландов, причем коэффициент на их успех не превышает отметку 1,55.


Предположим, что Бельгия сделает все, чтобы все-таки вырвать здесь победу, сыграет агрессивно, вот только такая стратегия ведения игры может завершится для бельгиек поражением с крупным счетом. Скорее всего, в матче каждый из таймов окажется результативным, а итоговый «верх» будет пробит еще к 60-й минуте, несмотря даже на низкую результативность в поединках в квартете до этого.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 2,09 от букмекерской конторы 1хбет.
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