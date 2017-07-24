Интер – Лион. Прогноз на матч (24.07.2017)

Интер сыграет с Лионом в матче Международного кубка чемпионов. Для команд поединок станет первым на этом товарищеском турнире, поэтому на данный момент не совсем понятно в каких кондициях коллективы, разве что ориентироваться на игру и результаты Интера и Лиона в контрольных встречах.





Лион в них выглядел на порядок лучше Интера, выиграв все три проведенных матча, причем каждый раз преимущество французского клуба составляло минимум два мяча. А вот Интер после победы над скромным Ваттенсом 2:1 уступил Нюрнбергу 2:1, а затем разошелся миром с Шальке 1:1.





Наверняка Интер в рамках Международного кубка чемпионов ставит перед собой цель не только нагадить игровые связи, но и добиваться как можно чаще положительных результатов. Таковым для команды во встрече с Лионом станет виктория, и как кажется, миланскому гранду по силам обыграть французов, особенно, если Интер привлечет на матч основных игроков.





Предположим, что как минимум один из таймов здесь окажется за Интером, с учетом такого прогноза и выберем ставку на игру за довольно приличный коэффициент.