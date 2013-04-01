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Атлетико Минейро – Васко да Гама. Прогноз на матч (24.07.2017)
Дата события: 24 июля 01:00

Атлетико Минйеро примет Васко да Гама в матче 16-го тура бразильской Серии А. Команды соседствуют в турнирной таблице чемпионата, располагаясь в ее середине, но отставание от группы лидеров не такое уж и большое, если не учитывать оторвавшихся Коринтианс с Гремио.


По дополнительным показателям на данный момент выше находится Васко да Гама, причем этот клуб пропустил на 8 мячей больше, чем Атлетико Минейро, а отличился только на 3 раза больше. В предстоящей встрече Васко да Гама сыграет на выезде, а значит, ничья команду должна устроить, вот только с высокой долей вероятности Атлетико Минейро добьется успеха.


Так кажется, потому что в трех предыдущих очных поединках побеждал именно Атлетико Минейро, хоть и матчи коллективов состоялись уже достаточно давно – в 2015-м году последний. За несколько лет многое изменилось, но все равно Атлетико Минейро стоит отдать предпочтение, что букмекеры и сделали. Исходя из их котировок, можно сделать вывод, что хозяева должны победить здесь в один мяч, скорее всего, так оно и случится. Прогноз – виктория Атлетико Минейро 2:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «Атлетико Минейро забьет 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,75 от букмекерской конторы Париматч.
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