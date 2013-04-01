Реал Мадрид – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (24.07.2017)

Реал Мадрид сыграет с Манчестер Юнайтед в матче Международного кубка чемпионов. Для испанского клуба поединок станет стартовым на предсезонных сборах, тогда как «Красные дьяволы» провели уже несколько встреч, в том числе в рамках данного турнира. Накануне Юнайтед в дерби обыграл Сити, причем уверенно оказался сильнее, дважды отличившись в первом тайме, а затем контролируя ситуацию на поле (в итоге 2:0).





Наверняка прямо сейчас мадридский Реал находится в чуть худшей форме по сравнению с Юнайтед, но, несмотря на это, букмекеры предпочтение в поединке отдают команде Зинедина Зидана. Котировки довольно спорны еще и по той причине, что в матче Международного кубка чемпионов 2014-го года Манчестер Юнайтед уже обыгрывал мадридский Реал, весьма вероятно повторение того результата и сейчас (3:1).





Предположим, что встреча окажется весьма результативной, особенно, если Реал Мадрид изберет атакующую модель игры. Скорее всего, в каждом тайме здесь голы будут забиты, с таким расчётом и ставка за весьма солидный коэффициент. Прогноз – ничья 2:2.