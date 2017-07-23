Ростов – Ахмат. Прогноз на матч (23.07.2017)

Ростов примет Ахмат в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги. В этом сезоне грозненский клуб поменял название, и, как кажется, настроена команда на большее, чем пребывание в середине турнирной таблицы, следовательно, в предстоящей встрече ничьи для Ахмата может оказаться мало.





Ростов потерял несколько своих лидеров по сравнению с прошлым сезоном, возможно, именно по этой причине в стартовом туре чемпионата команда не смогла выиграть – ничья с Уралом 1:1. Дома у ростовчан больше шансов одолеть соперника, хоть уровень Ахмата отнюдь не ниже Урала. Многое зависит от количества созданных хозяевами моментов, ведь без них надеяться на успех Ростову не приходится.





Скорее всего, Ростов сделает акцент на мощное начало, а после забитого мяча в ворота соперника уйдет в оборону, станет действовать прагматично. То есть, второй тайм с высокой долей вероятности не получится столь же результативным, что и стартовая 45-минутка. С учетом такого прогноза (результативный первый тайм) и хочется сделать ставку на игру.