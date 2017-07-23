Динамо Москва – Урал. Прогноз на матч (23.07.2017)

Московское Динамо примет Урал в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги. В прошлых своих поединках чемпионата команды сыграли вничью, причем разошлись миром во встречах с довольно сильными соперниками – Спартаком и Ростовом.





Стоит отметить феноменальный настрой динамовцев, которые, проигрывая действующему чемпиону и обладателю Суперкубка России с разницей в 2 мяча, сумели в итоге отыграться (ничья 2:2). Против Урала дома Динамо будет, конечно легче, вот только это не гарантирует успех представителям столицы России.





Предположим, что Динамо в начале поединка постарается реализовать хотя бы один из своих многочисленных моментов, ведь гол, забитый в первом тайме, позволит в дальнейшем действовать коллективу в привычной манере – прагматично. Скорее всего, Урал не станет отсиживаться в обороне и предпримет попытку отыграться, но атакующий порыв гостей быстро может быть остановлен следующим голом московского Динамо. Прогноз – хозяева выиграют встречу, причем с разницей в 2 мяча.