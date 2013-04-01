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07:08 (+3) 22 July 2017
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Товарищеский матч 2017. Бохум - Боруссия Д
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Начало 22 июля 2017 в 19:00
Товарищеский матч 2017. Бохум - Боруссия Д онлайн | Friendly Match 2017. Bochum - Borussia Dortmund watch online
Смотреть онлайн Бохум - Боруссия Д | Прямая видео трансляция матча Бохум - Боруссия Д
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