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Уфа – Спартак Москва. Прогноз на матч (23.07.2017)
Дата события: 23 июля 15:00

Уфа примет московский Спартак в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги. Действующий чемпион страны и обладатель Суперкубка в стартовом поединке турнира не сумел в дерби обыграть Динамо, несмотря даже на преимущество в 2 мяча подопечных Карреры по ходу встречи. А вот Уфа выиграла, впрочем, команда оказалась сильнее новичка Премьер-Лиги Тосно 1:0, то есть такой результат не стал удивительным.


В предстоящем матче, конечно, Спартак является фаворитом и будет странно, если «красно-белые» уступят на выезде довольно скромному сопернику, который по сравнению с прошлым сезоном стал предположительно еще слабее. Кстати, чуть менее года назад Спартак дома проиграл Уфе 1:0, но уже в апреле 2017-го года взял уверенный реванш, на выезде выиграв 3:1.


Скорее всего, не столкнется Спартак с трудностями сейчас, хотя многое зависит от старта поединка, ведь Уфа способна отличиться и уйти в глухую оборону, взломать которую будет очень сложно. Предположим, что в любом случае второй тайм окажется за Спартаком, именно москвичи в итоге и должны стать победителями встречи.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа московского Спартака» за высокий коэффициент 1,73 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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