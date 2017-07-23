Карпаты – Ворскла. Прогноз на матч (23.07.2017)

Карпаты примут Ворсклу в матче 2-го тура Чемпионата Украины. В стартовом поединке турнира львовский клуб не смог на своем поле одолеть Зирку из Кропивницкого (ничья 1:1), но это все равно лучше, чем результат Ворсклы во встрече первого тура – полтавчане были разгромлены донецким Шахтером 3:0.





Карпаты не слишком здорово выступали в прошлых сезонах, но сейчас команда ставит перед собой совсем иные цели, например, как минимум финишировать в первой половине таблицы, а может и зацепиться за еврокубковую зону. Следовательно, для Карпат Ворскла может считаться одним из главных конкурентов, понятно, что ее нужно дома обязательно обыгрывать.





Прошлые очные поединки команд не радовали результативностью. Много голов не будет забито и сейчас, а так как Карпаты выступят в качестве фаворита, победа львовской дружины с минимальным счетом 1:0 здесь наиболее вероятна. Предположим, что единственный гол в поединке будет забит в середине второго тайма, стартовая же 45-минутка не порадует обилием голевых моментов. Прогноз – ничья 0:0 в первом тайме.