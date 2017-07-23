ПСЖ – Тоттенхэм. Прогноз на матч (23.07.2017)

ПСЖ сыграет с Тоттенхэмом в матче Международного кубка чемпионов. Парижане намерены усилиться перед новым сезоном очередным бразильцем, причем новичком гранда французского футбола может стать Неймар. Но и без него ПСЖ выглядит фаворитом противостояния с Тоттенхэмом, который, впрочем, в прошлом сезоне блеснул, заняв втрое место в английской Премьер-Лиге.





ПСЖ, кстати, также финишировал вторым в чемпионате, вот только «серебро» явно не устроило парижан, тем более они вылетели из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала. Конечно, намерен ПСЖ выходить на новый уровень, а для этого важна качественная работа на предсезонных сборах.





Парижане уже провели несколько товарищеских встреч, в том числе сыграли в матче Международного кубка чемпионов, обыграв Рому по пенальти. Замены у ПСЖ были проведены после часа игры, с высокой долей вероятности подобное повторится и сейчас. Следовательно, 15 минут после перерыва ПСЖ должен провести наиболее активно, именно в этот промежуток времени и стоит ожидать от ПСЖ забитых мячей.