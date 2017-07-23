Ювентус – Барселона. Прогноз на матч (23.07.2017)

Ювентус сыграет с Барселоной в матче Международного кубка чемпионов. Команды в прошлом сезоне пересеклись в четвертьфинале Лиги Чемпионов, где туринский клуб оказался сильнее каталонцев по итогам противостояния.





Ювентус так и не смог выиграть главный клубный трофей Европы, уступив мадридскому Реалу в финале и это был последний официальный поединок команды. Барса завершила сезон раньше – для «сине-гранатовых» он закончился на мажорной ноте, подопечные тогда еще Луиса Энрике выиграли у Алавеса в финале Кубка Испании.





Не совсем ясно в каком состоянии команды подходят к предстоящей встрече, но, предположим, что Барселона будет мотивирована больше, чем Ювентус, так как она проиграла в прошлом сезоне и, несомненно, хотела бы взять реванш. Именно Барселона считается фаворитом встречи, впрочем, виктория Ювентуса здесь не должна никого удивить.





Предположим, что Барселона активнее начнет матч и отличится первой, только вот затем преимущество каталонцев выглядит не столь очевидным – Ювентус способен перехватить инициативу.