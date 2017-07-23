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Ювентус – Барселона. Прогноз на матч (23.07.2017)
Дата события: 23 июля 01:00

Ювентус сыграет с Барселоной в матче Международного кубка чемпионов. Команды в прошлом сезоне пересеклись в четвертьфинале Лиги Чемпионов, где туринский клуб оказался сильнее каталонцев по итогам противостояния.


Ювентус так и не смог выиграть главный клубный трофей Европы, уступив мадридскому Реалу в финале и это был последний официальный поединок команды. Барса завершила сезон раньше – для «сине-гранатовых» он закончился на мажорной ноте, подопечные тогда еще Луиса Энрике выиграли у Алавеса в финале Кубка Испании.


Не совсем ясно в каком состоянии команды подходят к предстоящей встрече, но, предположим, что Барселона будет мотивирована больше, чем Ювентус, так как она проиграла в прошлом сезоне и, несомненно, хотела бы взять реванш. Именно Барселона считается фаворитом встречи, впрочем, виктория Ювентуса здесь не должна никого удивить.


Предположим, что Барселона активнее начнет матч и отличится первой, только вот затем преимущество каталонцев выглядит не столь очевидным – Ювентус способен перехватить инициативу.

Предлагаем сделать ставку на исход «Барселона откроет счет в матче» за высокий коэффициент 1,65 от букмекерской конторы Париматч.
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