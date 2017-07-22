Краснодар – Тосно. Прогноз на матч (22.07.2017)

Краснодар примет Тосно в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги. Несмотря на отсутствие в прошлом поединке чемпионата лучшего бомбардира Федора Смолова, Краснодар сумел начать сезон с победы, на выезде обыграв казанский Рубин 2:1. А вот новичок премьер-Лиги Тосно уступил на своем поле Уфе 1:0, наверняка постигнет неудача команду и в поединке с Краснодаром.





Букмекеры хозяевам отдают явное предпочтение, что вполне оправданно, учитывая статистику Краснодара в домашних матчах. С высокой долей вероятности Краснодар добьется успеха примерно с таким же счетом, как и в единственной очной встрече ранее – в 2014-м году в Кубке России Краснодар деклассировал Тосно 3:0.





Предположим, что Краснодар довольно быстро приберет инициативу себе, а вот когда команда сумеет отличится – вопрос. Краснодарцам будем намного легче контролировать ход встречи, если он забьет первым в начале поединка, именно на стартовый отрезок матча, как кажется, хозяева и сделают акцент. Прогноз – Краснодар выиграет первый тайм и матч.