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Краснодар – Тосно. Прогноз на матч (22.07.2017)
Дата события: 22 июля 20:00

Краснодар примет Тосно в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги. Несмотря на отсутствие в прошлом поединке чемпионата лучшего бомбардира Федора Смолова, Краснодар сумел начать сезон с победы, на выезде обыграв казанский Рубин 2:1. А вот новичок премьер-Лиги Тосно уступил на своем поле Уфе 1:0, наверняка постигнет неудача команду и в поединке с Краснодаром.


Букмекеры хозяевам отдают явное предпочтение, что вполне оправданно, учитывая статистику Краснодара в домашних матчах. С высокой долей вероятности Краснодар добьется успеха примерно с таким же счетом, как и в единственной очной встрече ранее – в 2014-м году в Кубке России Краснодар деклассировал Тосно 3:0.


Предположим, что Краснодар довольно быстро приберет инициативу себе, а вот когда команда сумеет отличится – вопрос. Краснодарцам будем намного легче контролировать ход встречи, если он забьет первым в начале поединка, именно на стартовый отрезок матча, как кажется, хозяева и сделают акцент. Прогноз – Краснодар выиграет первый тайм и матч.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «победа Краснодара» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы 1хбет.
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