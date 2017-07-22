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Зенит – Рубин. Прогноз на матч (22.07.2017)
Дата события: 22 июля 17:30

Зенит примет Рубин в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги. В стартовом поединке чемпионата питерский клуб на выезде со счетом 2:0 обыграл новичка элиты СКА-Хабаровск, тогда как Рубин дома потерпел поражение во встрече с Краснодаром, следовательно, и настроение у коллективов разное.


Да и сам по себе Зенит на порядок «класснее» Рубина на данный момент и именно питерцы являются фаворитами матча, домашнего для себя. Казанский клуб в предыдущих 4-х очных встречах уступал Зениту минимум в 2 мяча, то есть, представители Санкт-Петербурга для казанцев не самые удобные соперники.


Предположим, что в очередной раз Зенит обыграет Рубин, вот только не столь уверенно, как раньше. Все-таки сейчас самое начало сезона, наверняка Зенит не набрал оптимальных кондиций, а действовать с позиции силы при таком состоянии не слишком перспективно, тем более Рубин просто может закрыться на своей половине поля, оберегая ничейный счет. Прогноз – как минимум стартовая половина поединка не окажется результативной, а вот уже после перерыва Зенит найдет лазейки к воротам Рубина.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа казанского Рубина с форой +1,5» за высокий коэффициент 1,60 от букмекерской конторы 1хбет.
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