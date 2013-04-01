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Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз на матч (22.07.2017)
Дата события: 22 июля 19:30

Донецкий Шахтер сыграет с киевским Динамо в матче 2-го тура Чемпионата Украины. Команды уже успели встретиться в новом сезоне – в поединке за Суперкубок страны «горняки» оказались сильнее динамовцев 2:0, имея по ходу встречи видимое преимущество.


Скорее всего, за неделю ничего не изменилось – Шахтер по-прежнему находится в лучших кондициях по сравнению с Динамо, а значит, котировки букмекерских контор вполне оправданны. Предположим, что Шахтер будет владеть преимуществом на протяжении большей части матча, вопрос только в том, насколько быстро представителям Донецка удастся преобразовать его в забитые мячи.


Наверняка Шахтер отличится как до перерыва, так и после него, и вообще – предстоящий поединок команд должен оказаться более результативным, чем прошлый. Динамо ведь также отсиживаться в обороне не станет, а так как команда укрепилась несколькими атакующими игроками, гранд сделает на них ставку, например, выпустив в основном составе сразу двух форвардов острия. Прогноз – обе команды сумеют отличиться, а «верх» в итоге будет пробит.

Предлагаем сделать ставку на исход «тоатл матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,90 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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