Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз на матч (22.07.2017)

Донецкий Шахтер сыграет с киевским Динамо в матче 2-го тура Чемпионата Украины. Команды уже успели встретиться в новом сезоне – в поединке за Суперкубок страны «горняки» оказались сильнее динамовцев 2:0, имея по ходу встречи видимое преимущество.





Скорее всего, за неделю ничего не изменилось – Шахтер по-прежнему находится в лучших кондициях по сравнению с Динамо, а значит, котировки букмекерских контор вполне оправданны. Предположим, что Шахтер будет владеть преимуществом на протяжении большей части матча, вопрос только в том, насколько быстро представителям Донецка удастся преобразовать его в забитые мячи.





Наверняка Шахтер отличится как до перерыва, так и после него, и вообще – предстоящий поединок команд должен оказаться более результативным, чем прошлый. Динамо ведь также отсиживаться в обороне не станет, а так как команда укрепилась несколькими атакующими игроками, гранд сделает на них ставку, например, выпустив в основном составе сразу двух форвардов острия. Прогноз – обе команды сумеют отличиться, а «верх» в итоге будет пробит.