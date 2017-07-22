Бавария – Милан. Прогноз на матч (22.07.2017)

Бавария сыграет с Миланом в матче Международного кубка чемпионов. «Россо-нери» значительно укрепились перед новым сезоном, но пока команда, конечно же, не набрала тех кондиций и не наладила те игровые связи, благодаря которым можно надеяться на успех в Серии А, например.





Невелики шансы Милана обыграть Баварию в предстоящей контрольной встрече, хотя год назад итальянский гранд сумел оказаться сильнее немцев, победив тех в серии пенальти. Кстати, основное время того поединка в рамках Международного кубка чемпионов завершилось результативно, 3:3, что предполагает обилие забитых мячей и сейчас.





Скорее всего, Милан, как и в матче с дортмундской Боруссией накануне, сыграет в обороне не здорово, пропустив минимум три мяча. Бавария в прошлом поединке отличилась лишь однажды против Арсенала, но, как кажется, была способна проявить себя лучше, возможно, случится это уже во встрече с Миланом. Прогноз – победа Баварии с разницей в 2 мяча и, например, со счетом 3:1. В качестве варианта для ставки стоит рассмотреть викторию фаворита через «верх».