Лимерик – Слайго Роверс. Прогноз на матч (22.07.2017)

Лимерик примет Слайго Роверс в матче 23-го тура ирландского Премьер Дивизиона. Команды расположились в середине турнирной таблицы чемпионата, не имея особых перспектив в скором времени оказаться среди лидеров, ведь их отставание от тройки лучших довольно серьезное, а предпосылок выигрывать раз за разом в следующих поединках нет.





Не совсем здорово обстоят дела у Лимерика и Слайго Роверс с обороной, пропускают команды в среднем под два мяча за игру, что, конечно, очень много, несмотря даже на результативность в Чемпионате Ирландии.





Скорее всего, обильным на забитые мячи окажется и предстоящая встреча, особенно, если ни одна из сторон не станет закрываться и большими силами обороняться. Предположим, что Лимерик постарается завладеть инициативой, а значит, именно от хозяев стоит ожидать гола в пером тайме, тогда как Слайго Роверс наверняка будет владеть преимуществом уже после перерыва.





Прогноз – в каждом из таймов голы будут забиты, а по итогам встречи «верх» коллективы, конечно, пробьют, с учетом такого предположения и следует выбирать вариант для ставки.