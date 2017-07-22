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Лимерик – Слайго Роверс. Прогноз на матч (22.07.2017)
Дата события: 22 июля 20:30

Лимерик примет Слайго Роверс в матче 23-го тура ирландского Премьер Дивизиона. Команды расположились в середине турнирной таблицы чемпионата, не имея особых перспектив в скором времени оказаться среди лидеров, ведь их отставание от тройки лучших довольно серьезное, а предпосылок выигрывать раз за разом в следующих поединках нет.


Не совсем здорово обстоят дела у Лимерика и Слайго Роверс с обороной, пропускают команды в среднем под два мяча за игру, что, конечно, очень много, несмотря даже на результативность в Чемпионате Ирландии.


Скорее всего, обильным на забитые мячи окажется и предстоящая встреча, особенно, если ни одна из сторон не станет закрываться и большими силами обороняться. Предположим, что Лимерик постарается завладеть инициативой, а значит, именно от хозяев стоит ожидать гола в пером тайме, тогда как Слайго Роверс наверняка будет владеть преимуществом уже после перерыва.


Прогноз – в каждом из таймов голы будут забиты, а по итогам встречи «верх» коллективы, конечно, пробьют, с учетом такого предположения и следует выбирать вариант для ставки.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,80 от букмекерской конторы 1хбет.
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