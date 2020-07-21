Германия (Ж) – Италия (Ж). Прогноз на матч (21.07.2017)

Германия сыграет с Италией во втором туре группового этапа Чемпионата Европы среди женщин. Довольно неожиданно итальянки в стартовом поединке на турнире проиграли россиянкам, ведь были явными фаворитами встречи. А сейчас шансы «Скуадры Адзурры» все-таки пробиться в плей-офф катастрофически низкие, учитывая, что немки после ничейного результата в поединке со Швецией намерены победить и все предпосылки сделать это у «бундесманншафт» есть, они сильнее итальянок.





Вот только Германии нужно решить проблему реализации моментов, так как против шведок у команды не получилось забить, впрочем, немки и не пропустили, здорово отыграв в обороне. Предположим, что если в предстоящей встрече Германия пропустит от Италии, то максимум один мяч, тогда как номинальные хозяйки наверняка забьют минимум три гола, что, конечно же, принесет им успех.





Прогноз – Германия победит 3:1, дважды забьют немки в ворота соперниц еще в первом тайме. С учетом такого предположения и хочется сделать ставку на игру за весьма высокий коэффициент.