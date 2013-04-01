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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (21.07.2017)
Дата события: 21 июля 04:30

Дерби Манчестера состоится в рамках Международного кубка чемпионов – Сити сыграет с Юнайтед. Конечно, принципиальность встречи ниже не станет от того, что поединок контрольный, но все же его результат не имеет особенного значения.


Сити считается фаворитом, хоть и не таким явным, чтобы «горожанам» можно было отдавать стопроцентное предпочтение. Юнайтед укрепился нападающим Эвертона Ромелу Лукаку, но как известно, другой топ-форвард «манкунианцев» мирового футбола по-прежнему остается вне игры – Златан Ибрагимович. Сити также не молчал на трансфертном рынке, например, в клуб перешел Кайл Уокер, который с высокой долей вероятности появится в составе «горожан» против «красных дьяволов».


Именно оборона в предстоящем матче должна сыграть определяющую роль, не исключено, что в поединке не будет забито большое количество мячей, особенно, если стратегию игру от обороны изберет Сити или Юнайтед. Прогноз – второй тайм окажется более результативным, чем стартовая 45-минутка, с учетом такого предположения и ставка на игру.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья в 1-м тайме» за высокий коэффициент 2,25 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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