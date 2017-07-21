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ЦСКА – Локомотив Москва. Прогноз на матч (21.07.2017)
Дата события: 21 июля 19:30

Московское дерби состоится в рамках 2-го тура российской Премьер-Лиги – ЦСКА сыграет с Локомотивом. Команды победили в своих стартовых поединках турнира, но Локомотив уже имеет горечь поражения в текущем сезоне – «железнодорожники» в поединке за Суперкубок страны уступили Спартаку 2:1, причем все три мяча были забиты уже в овертайме.


ЦСКА является на данный момент лидером чемпионата, так как команда победила Анжи с разницей в 2 мяча, трижды отличившись, тогда как конкуренты добились не столь уверенных викторий, в том числе и Локомотив, оказавшись сильнее тульского Арсенала дома 1:0.


Скорее всего, предстоящий поединок не получится результативным, так как ни одна из сторон, как кажется, не пребывает сейчас в лучшей форме, а атаковать, не будучи в оптимальных кондициях, в разы сложнее, чем обороняться.


В прошлой очной встрече ЦСКА деклассировал Локомотив 4:0, а вот до этого поединки команд не баловали результативностью, если московские клубы и забивали, то два мяча на двоих. Прогноз – «верх» в итоге не будет пробит и сейчас.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,70 от букмекерской конторы 1хбет.
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