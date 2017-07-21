Анжи – Амкар. Прогноз на матч (21.07.2017)

Анжи примет Амкар в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги. Команды проиграли в стартовых поединках чемпионата, но уступили довольно сильным соперникам, поэтому провалом неудачный результат как для Анжи, так и для Амкара назвать нельзя.





Но наверстывать клубам нужно, тем более наверняка в поединках со своими главными конкурентами. В прошлом сезоне Амкар и Ажи обменялись домашними викториями, и, казалось бы, в предстоящей встрече клуб из Махачкалы по логике должен был выступить в качестве явного фаворита, но это не так – Амкар также котируется довольно высоко.





Предположим, что встреча не окажется уж слишком результативной, особенно, если Амкар сыграет в оборонительном стиле. Анжи отличился даже в матче с ЦСКА накануне, но не играла команда с позиции силы, а против Амкара это делать придется, по крайней мере, до перерыва, пока пермяки еще будут осторожничать, действовать в разведке.





Скорее всего, вторая 45-минутка предстоящей встречи получится более результативной, чем первый тайм, с учетом такого прогноза и следует сделать ставку на игру.