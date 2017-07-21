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Флуминенсе – Крузейро. Прогноз на матч (21.07.2017)
Дата события: 21 июля 01:30

Флуминенсе примет Крузейро в матче 15-го тура бразильской Серии А. Команды имеют некоторые проблемы с составом, но, несмотря на них, обе стороны надеются победить, ведь три очка как для одних, так и для других сейчас очень важны.


Флуминенсе в случае виктории обгонит в турнирной таблице Крузейро и на время переместится в шестерку лучших, гости по предстоящей встрече и вовсе заберутся в тройку, если выиграют, впрочем, Крузейро считается аутсайдером противостояния.


Ранее очные встречи Флуминенсе и Крузейро получались довольно результативными, вряд ли по-другому окажется сейчас, учитывая, что каждая команда сыграет в атакующем стиле, так как постараются владеть преимуществом не только по игре, но и по счету. Скорее всего, голы здесь будут забиты как до перерыва, так и после него, а итоговый «верх» коллективы пробьют. А вот что касается победителя противостояния – это сложный вопрос, так как многое зависит от того, кто отличится первым, а точнее, создаст гандикап, например, в 2 мяча. Прогноз -  Флуминенсе выиграет, но ставку лучше делать на тоталы.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 2,10 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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