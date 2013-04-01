КР Рейкьявик – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч (20.07.2017)

КР Рейкьявик примет Маккаби Тель-Авив в ответном матче ¼ финала квалификации Лиги Европы. В первой встрече израильский гранд на своем поле деклассировал соперника, отличившись трижды, но и пропустил один мяч, что хоть минимальные, но оставляет шансы исландскому коллективу выбить Маккаби.





Для этого дома Рейкьявику нужно побеждать со счетом 2:0, тогда как, например, виктория 4:2 уже команду не устроит. Но и два забитых мяча в ворота соперника, который зачастую здорово выглядит в обороне – это перебор, с высокой долей вероятности здесь и в вовсе сильнее окажется Маккаби, причем с сухим счетом.





Предположим, что Маккаби не станет забирать инициативу себе, хотя команде это под силу, а отдаст ее Рейкьявику, действуя в основном на контратаках. Одна из них обязана привести к взятию ворот соперника, например, это случится в концовке первого тайма, в промежуток с 35-й по 45-ю минуту. А вот ставку лучше делать на гол в первом тайме – она окажется оправданной в любом случае. Прогноз – виктория Маккаби в первом тайме и матче с итоговым преимуществом в 1-2 мяча.