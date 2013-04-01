Црвена Звезда – Иртыш Павлодар. Прогноз на матч (20.07.2017)

Црвена Звезда примет Иртыш Павлодар в ответном матче ¼ финала квалификации Лиги Европы. Первая встреча, как и многие стартовые поединки на данной стадии, завершилась вничью 1:1, вот только такой исход вряд ли повлиял на статус явного фаворита Црвены Звезды, разве что он еще более упрочился.





На своем поле Црвене Звезде достаточно не позволить сопернику отличиться, а здесь это будет не так уж и сложно, так как оборона сербского клуба на порядок сильнее, чем атака Иртыша. Клуб из Павлодара имеет шанс выбить Црвену Звезду из турнира, если отличится первым, а после закроется на своей половине поля, не давая сербам проводить быстрые массированные атаки.





Предположим, что все-таки план на игру Иртыша не сработает, а Црвена Звезда отличится первой еще до перерыва, после чего Иртышу придется идти большими силами вперед, то есть, оголять тылы. С высокой долей вероятности при таком раскладе Црвена Звезда забьет второй, чем пропустит от Иртыша, с учетом такого прогноза (виктория фаворита 2:0 или 3:0) и ставка на игру.