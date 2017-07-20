Скендербеу – Кайрат. Прогноз на матч (20.07.2017)

Скендербеу примет Кайрат в ответном матче ¼ финала квалификации Лиги Европы. Первая встреча в Казахстане завершилась ничьей 1:1, что, конечно, не устроило местный коллектив, так как Кайрат пропустил дома, не обыграв соперника.





В гостях Кайрату необходимо забивать, причем даже ничья 2:2, например, выведет его в следующую стадию. Проблема лишь в том, что Скендербеу счет 0:0 устраивает, а значит, команда не станет действовать в атакующем стиле, а сыграет от обороны, не давая играть Кайрату в остроатакующий футбол.





Предположим, что такая тактика до определённого времени будет давать плоды, но рано или поздно Кайрат сумеет найти лазейки к воротам Скендебеу, а отличившись, вряд ли гранд казахского футбола упустит свое. Предположим, что Кайрат выиграет у представителей Албании хотя бы в одном из таймов, с учетом такого прогноза и хочется сделать ставку на игру. В качестве альтернативы предлагаем и более рискованный вариант – Кайрат победит через «низ», то есть со счетом 1:0 или 2:0.