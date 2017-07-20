13:12 (+3) 19 July 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Скендербеу – Кайрат. Прогноз на матч (20.07.2017)
Дата события: 20 июля 21:00

Скендербеу примет Кайрат в ответном матче ¼ финала квалификации Лиги Европы. Первая встреча в Казахстане завершилась ничьей 1:1, что, конечно, не устроило местный коллектив, так как Кайрат пропустил дома, не обыграв соперника.


В гостях Кайрату необходимо забивать, причем даже ничья 2:2, например, выведет его в следующую стадию. Проблема лишь в том, что Скендербеу счет 0:0 устраивает, а значит, команда не станет действовать в атакующем стиле, а сыграет от обороны, не давая играть Кайрату в остроатакующий футбол.


Предположим, что такая тактика до определённого времени будет давать плоды, но рано или поздно Кайрат сумеет найти лазейки к воротам Скендебеу, а отличившись, вряд ли гранд казахского футбола упустит свое. Предположим, что Кайрат выиграет у представителей Албании хотя бы в одном из таймов, с учетом такого прогноза и хочется сделать ставку на игру. В качестве альтернативы предлагаем и более рискованный вариант – Кайрат победит через «низ», то есть со счетом 1:0 или 2:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «Кайрат станет победителем хотя бы одного из таймов» за высокий коэффициент 1,60 от букмекерской конторы Париматч.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100