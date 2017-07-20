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Галатасарай – Эстерсунд. Прогноз на матч (20.07.2017)
Дата события: 20 июля 20:30

Галатасарай примет Эстрерсунд в ответном матче ¼ финала квалификации Лиги Европы. Сенсационно первый поединок в Швеции завершился уверенной викторией местного скромного клуба со счетом 2:0, что обязывает в ответной игре Галатасарай обыгрывать Эстерсунд разгромно, ну или хотя бы в два мяча при условии, что команда не пропустит.


Задача не слишком уж простая, учитывая, что на выезде в изобилии моментов у гранда турецкого футбола не было, даже мячем Галатасарай владел меньше Эстерсунда. Но все же класс турок должен сказаться дома, да и опыта у Галатасарая не занимать – с высокой долей вероятности хозяева вытащат себя «за волосы» в следующий раунд.


Поможет в этом Галатасараю быстрый забитый мяч, например, до 20-й минуты. Скорее всего, хозяева начнут с мощного прессинга, атак, доведенных до удара, с владения мячом. Эстрерсунд, как и другая подобная команда в такой ситуации, большими силами будет обороняться, практически не думая о собственных атаках, следовательно, как минимум первый тайм не должен оказаться результативным. Предположим, что после перерыва здесь забито мячей будет больше.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Галатасарая во втором тайме» за высокий коэффициент 1,62 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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