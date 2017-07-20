Галатасарай – Эстерсунд. Прогноз на матч (20.07.2017)

Галатасарай примет Эстрерсунд в ответном матче ¼ финала квалификации Лиги Европы. Сенсационно первый поединок в Швеции завершился уверенной викторией местного скромного клуба со счетом 2:0, что обязывает в ответной игре Галатасарай обыгрывать Эстерсунд разгромно, ну или хотя бы в два мяча при условии, что команда не пропустит.





Задача не слишком уж простая, учитывая, что на выезде в изобилии моментов у гранда турецкого футбола не было, даже мячем Галатасарай владел меньше Эстерсунда. Но все же класс турок должен сказаться дома, да и опыта у Галатасарая не занимать – с высокой долей вероятности хозяева вытащат себя «за волосы» в следующий раунд.





Поможет в этом Галатасараю быстрый забитый мяч, например, до 20-й минуты. Скорее всего, хозяева начнут с мощного прессинга, атак, доведенных до удара, с владения мячом. Эстрерсунд, как и другая подобная команда в такой ситуации, большими силами будет обороняться, практически не думая о собственных атаках, следовательно, как минимум первый тайм не должен оказаться результативным. Предположим, что после перерыва здесь забито мячей будет больше.