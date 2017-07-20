Динамо-Брест – Альтах. Прогноз на матч (20.07.2017)

Брестское Динамо примет Альтах в ответном матче ¼ финала квалификации Лиги Европы. Первая встреча в Австрии завершилась вничью 1:1, что, конечно же, устроило представителей Беларуси. В поединке на своем поле, впрочем, динамовцы не являются фаворитами, с высокой долей вероятности они не выиграют матч, а значит, в следующую стадию вполне может пройти и Альтах.





Все зависит от готовности коллективов к предстоящей встрече, ведь Альтах только начал сезон, сыграв в единственном матче Кубка Австрии и нескольких поединках квалификации Лиги Европы, тогда как Динамо-Брест продолжает выступать в Чемпионате Беларуси, на данный момент занимая место в середине турнирной таблицы.





Предположим, что Альтах все-таки успел набрать форму и будет выглядеть лучше, чем в прошлый раз, а значит, несмотря даже на гостевой статус встречи, именно Альтах должен стать победителем как матча, так и противостояния в целом. Скорее всего, голов здесь забито будет не так много, хотя на три мяча в оснвоное время рассчитывать все же можно. Прогноз – виктория Альтаха 2:1.