Динамо Минск – Работнички. Прогноз на матч (20.07.2017)

Динамо Минск сыграет с Работничками из Македонии в ответном матче ¼ финала квалификации Лиги Европы. Первая встреча завершилась вничью 1:1, а так как для динамовцев она была гостевой, именно минчане остаются явными претендентами на проход в следующую стадию турнира.





Дома Динамо достаточно не проиграть или же не сыграть с соперником вничью 2:2, 3:3 и так далее, но такое развитие событий маловероятно, особенно, если оценивать класс коллективов. Скорее всего, Динамо Минск на своем поле добьется успеха, реализовав несколько моментов, а вот что касается Работничков, вряд ли представители Македонии здесь забьют более 1-го мяча.





Предположим, что Динамо не станет наседать на соперника в стартовые минуты матча, тогда как Работничкам придется идти вперед, а значит, оголять тылы. Рано или поздно Динамо поймает соперника на контратаке, а во втором тайме повторит то же самое. Прогноз – виктория хозяев со счетом 2:1 или 2:0, ставку же лучше здесь сделать конкретно на викторию фаворита без привязки к форам, не стоит уж слишком рисковать.