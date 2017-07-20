Рома – ПСЖ. Прогноз на матч (20.07.2017)

Рома примет ПСЖ в матче Международного кубка чемпионов. Парижане успели усилиться Дани Алвесом, ходят слухи, что французский клуб намерен приобрести еще и Неймара, впрочем, ПСЖ и так довольно силен, чтобы считаться одним из фаворитом Лиги Чемпионов предстоящего сезона.





В товарищеском матче с Ромой ПСЖ также выступит в качестве фаворита, вряд ли контрольный статус поединка помешает команде найди мотивацию и обыграть итальянский коллектив. Как и в любой товарищеской встрече результат здесь не имеет первостепенного значения, а вот сыграть достойно и отрезками сильно, конечно, стоит в качестве задачи для ПСЖ.





Скорее всего, номинальные гости сделают акцент на мощный промежуток матча между 30-й и 45-й минутами – именно тогда и стоит от фаворита ожидать результативного футбола. Предположим, что в концовке первого тайма ПСЖ отличится 1-2 раза, чего хватит для итоговой победы в стартовой 45-минутке. С высокой долей вероятности Рома так и не сумеет что-то противопоставить сопернику после перерыва, так и уступив ПСЖ, например, с разницей в 2-3 мяча.