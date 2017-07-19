Селтик – Линфилд. Прогноз на матч (19.07.2017)

Селтик примет Линфилд в ответном матче ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов. Первая встреча в Северной Ирландии принесла успех представителю Шотландии, который обыграл своих географических соседей уверенно – 2:0.





Такой результат вряд ли оставляет шансы на проход в следующую стадию турнира Линфилду, но бороться гости, конечно, будут. Селтик является явным фаворитом матча, впрочем, команду устроит даже минимальное поражение, не говоря уже о виктории в 1 или 2 мяча.





Сезон в Шотландии еще не начался, а значит, команда не находится в оптимальных кондициях. Следовательно, бездумно ставить на фаворита с форой здесь неправильно, сначала стоит оценить некоторые обстоятельства, которые могут повлиять на ход встречи. Например, у Селтика есть несколько травмированных игроков, да и рисковать другими лидерами команда не станет, не имея особой мотивации.





Наверняка Линфилд не уступит сопернику в паре аспектах игры, вполне вероятно, что команда использует свой козырь – стандарты и игру на втором этаже. С высокой долей вероятности в предстоящем матче Линфилд забьет, несмотря на низкую вероятность такого исходы - именно его и выберем основным вариантом.