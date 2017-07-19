Легия – Мариехамн. Прогноз на матч (19.07.2017)

Легия сыграет с клубом Мариехамн в ответном матче ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов. В первой встрече польский клуб на выезде деклассировал соперника со счетом 3:0, что полностью исключает возможность другого исхода противостояния, кроме как итоговой победы Легии.





Чуда здесь точно не случится, ведь в предстоящем матче Легии сыграет на своем поле, а соперник и дома испытывал огромные сложности, например, с выходом из обороны в атаку. Легия прижмет Маниехамн к собственным воротам и пока не отличится, вряд ли напор фаворита ослабнет.





С высокой долей вероятности Мариехамн в итоге так ничего и не сможет противопоставить мощному сопернику, если и отличившись, то уже во второй половине встречи, а точнее в концовке поединка. При этом такую возможность должна дать сама Легия, которая явно гнаться за результатом не станет – для нее главное выиграть, порадовав своих болельщиков, не так важен счет, с которым хозяева в итоге победит. Прогноз – Легия окажется сильнее в первом тайме, а вот после перерыва возможна ничья, например, 1:1.