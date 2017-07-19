Зальцбург – Хибернианс. Прогноз на матч (19.07.2017)

Зальцбург примет Хибернианс в ответном матче ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов. Первая встреча на Мальте завершилась уверенной викторией австрийского клуба со счетом 3:0, что, конечно, не оставляет шансов Хиберниансу на продолжении борьбы в турнире.





Зальцбург и на своем поле обязан деклассировать соперника – букмекеры явное предпочтение отдают австрийцам, ожидая здесь счета, например, 3:0 или даже 4:0. Скорее всего, так оно и случится, разве что Зальцбург позволит сопернику забить гол престижа, например, в концовке поединка.





А вот начало встречи целиком и полностью должно остаться за Зальцбургом, который, конечно же, предпримет попытку быстро выйти вперед и упрочить свое преимущество. Предположим, что до 30-й минуты фаворит будет вести в 2 мяча, а в начале второго тайма дело сведется к разгрому.





В качестве ставки на игру стоит рассмотреть вариант «верха», но так как коэффициент на него не слишком высокие, можно рискнуть и выбрать исход на количество забитых мячей больше трех. Прогноз – виктория Зальцбурга 4:1.