Лудогорец – Жальгирис. Прогноз на матч (19.07.2017)

Лудогорец примет Жальгирис в ответном матче ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов. На своем поле литовский клуб выиграл 2:1, что позволило команде не только сохранить шансы на выход в следующую стадию турнира, но и значительно повысить их по сравнению с прошлой неделей.





Конечно, Лудогорец все равно должен проходить Жальгирис, к тому же команда отличилась в гостях, а значит, на своем поле болгар устроит минимальная виктория 1:0, которая, кстати, наиболее ожидаема. А как по-другому, если Жальгирис закроется на своей половине поля, следовательно, у Лудогорца совсем не будет свободного пространства и большинство атак не будут таить опасность.





Предположим, что первый мяч в поединке забьет Лудогорец во втором тайме, например, в промежуток с 45-й по 60-ю минуту, после чего хозяева изберут прагматичный стиль ведения игры, сосредоточив основные силы на удержание счета. Скорее всего, Лудогорец даже забьет второй, чем в итоге Жальгирис сумеет отыграться, а значит, ставка, предлагаемая нами, довольно перспективна.