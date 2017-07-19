Кукеси – Шериф. Прогноз на матч (19.07.2017)

Кукеси примет Шериф в матче ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов. До групповой стадии турнира командам еще очень далеко, но это не дает повод каждому из коллективов сдаваться, несмотря даже на ничтожные шансы преодолеть квалификацию.





Первая встреча в Молдове завершилась минимальной викторией хозяев со счетом 1:0, что делает именно Шериф явным фаворитом противостояния. Вряд ли, сыграв в предстоящем поединке от обороны, Шериф пропустит от соперника более трех мячей, а значит, один забитый гол гостей выведет их в любом случае в следующую стадию турнира.





Шансы команд на успех в отдельно взятом матче абсолютно равны, только вот почему-то кажется, что Шериф находится сейчас в лучшей форме, недели соперник, особенно потому, что команда успела начать сезон в Молдове, тогда как чемпионат Албании еще не стартовал.





Предположим, что Кукеси начнет матч активно, только это не поможет команде забить быстрый мяч. Скорее всего, до перерыва голов здесь так и не случиться, с учетом такого прогноза и ставка на игру.