Бавария – Арсенал. Прогноз на матч (19.07.2017)

Бавария сыграет с Арсеналом в матче Международного кубка чемпионов. Конечно, турнир товарищеский, но, несомненно, «канониры» постараются в предстоящей встрече выиграть, тем самым взяв хоть небольшой реванш за поражения, нанесенные Баварией в последние годы.





Ранее Арсенал в двух контрольных поединках победил, сначала обыграв 2:0 Сидней, а потом деклассировав Сидней Уондерерс 3:1. Что касается Баварии, то команда стала победительницей Кубка Телеком, в финале оказавшись сильнее Вердера, а до этого выиграв у Хоффенхайма. То есть, можно сказать о хорошей форме коллективов, какой же окажется предстоящая очная встреча, впрочем, сказать сложно.





Предположим, что матч получится довольно результативным, так как отсиживаться в обороне ни одна из сторон не станет, а постарается реализовать свой атакующий потенциал в первую очередь. Скорее всего, в каждом из таймов здесь будут забиты мячи, а «верх» в итоге команды пробьют уже к 60-й минуте. Прогноз – одна из команд выиграет в первом тайме минимально, а сразу после перерыва пропустит.