Локомотив Москва – Арсенал Тула. Прогноз на матч (18.07.2017)

Московский Локомотив примет тульский Арсенал в матче 1-го тура российской Премьер-Лиги. За «железнодорожников» не сыграет их капитан Чорлука, но и без него команда обязана обыгрывать соперника, причем не удивит виктория хозяев с сухим счетом.





Накануне Локомотив не пропустил от московского Спартака в основное время матча за Суперкубок России, но соперник в овертайме отличился дважды, в итоге оказавшись сильнее 2:1. «Железнодорожники» выглядели весьма достойно на протяжении всего поединка, вот только не всегда успевали качественно обороняться. Конечно, выводы тренерским штабом будут сделаны, а значит, можно ожидать более надёжной игры Локомотива в защите.





В прошлом сезоне в Москве тульский Арсенал сумел не проиграть – ничья 1:1, но в Туле все стало на свои места – Локомотив разгромил соперника, отправив в его ворота три безответных мяча. Предположим, что успехом завершится для «железнодорожников» и предстоящий поединок, в котором, впрочем, не стоит ожидать большого количества забитых мячей. Прогноз – виктория Локомотива 2:0.