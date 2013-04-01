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Динамо Москва – Спартак Москва. Прогноз на матч (18.07.2017)
Дата события: 18 июля 19:30

Московское дерби состоится в первом туре российской Премьер-Лиги – Динамо примет Спартак. «Бело-голубые» вылетали в Первый дивизион, но там выступили уверенно, финишировав на первой позиции и продемонстрировав отличную игру. То же можно сказать и о Спартаке, с той лишь разницей, что «красно-белые» выиграли чемпионство, первое за долгое время.


В будущем сезоне Динамо Москва ставит перед собой новые цели, например, оказаться в верхней части турнирной таблицы, а может и вовсе побороться за еврокубковые места. Но вот надеяться на успех в предстоящей встрече наивно, так как Спартак уже сыграл в одном матче нового сезона и показал себя с лучшей стороны, обыграв в поединке за Суперкубок России Локомотив.


В дерби заточен на победу будет как Спартак, так и его соперник, но на данную минуту класс «красно-белых» несколько выше, а значит, гости должны побеждать здесь, например, 1:0 или скорее 2:1, то есть минимально. Предположим, что Спартак начнет игру с атак, постарается открыть счет, вот только вряд ли это удастся фавориту до 30-й минуты.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа московского Спартака во втором тайме с форой 0» за высокий коэффициент 1,62 от букмекерской конторы Париматч.
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