Динамо Киев – Черноморец. Прогноз на матч (18.07.2017)

Киевское Динамо примет одесский Черноморец в рамках 1-го тура Чемпионата Украины. Накануне команда Хацкевича, который проводил дебютный поединок у руля столичного клуба, уступила во встрече за Суперкубок страны донецкому Шахтеру, пропустив от принципиального соперника по мяу до перерыва и после него – в итоге 2:0.





Черноморец не Шахтер, но и с одесситами будет непросто, хоть матч пройдет и в Киеве, а динамовцы считаются явными фаворитами встречи. Как показал поединок с «горняками» Динамо находится не в лучших кондициях, а в плохой форме очень тяжело на протяжении всего матча контролировать ситуацию на поле, владеть преимуществом, опасно атаковать.





Черноморец попросту может закрыться на своей половине поля, действуя на контратаках, а такая стратегия игры гостей предполагает низкое количество забитых мячей, если они и будут, то один-два, следовательно, Динамо не выиграет разгромно. Прогноз – хозяева окажутся сильнее с минимальным счетом 1:0, либо же встреча вовсе не порадует голами, особенно в первой половине.