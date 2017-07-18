Ворскла – Шахтер Донецк. Прогноз на матч (18.07.2017)

Ворскла примет донецкий Шахтер в матче 1-го тура Чемпионата Украины. Накануне «горняки» завоевали Суперкубок страны, со счетом 2:0 в Одессе обыграв своего принципиального соперника – Динамо Киев. Ворскла проводила только контрольные поединки, в которых, кстати, не выигрывала.





Коэффициенты букмекерских контор на матч Ворскла – Шахтер Донецк вполне оправданны, ведь как показал даже поединок с динамовцами, «горняки» находятся в сравнительно хорошей форме, а значит, должны котироваться намного выше своих соперников, включая Ворсклу.





Да, встреча пройдет в Полтаве, но ранее Шахтер справлялся с Ворсклой и дома, и на выезде, а единственный раз в последнее время уступил сопернику в Кубке Украины. Предположим, что сейчас Шахтер не оставит камня на камне от Ворсклы, обыграв полтавчан уверенно, а может даже и разгромно, смотря на какой минуте гостями будет открыт счет. Предположим, что Шахтер забьет в промежутке с 15-й по 30-ю минуту, то есть, с высокой долей вероятности именно «горянки» отличатся первыми.