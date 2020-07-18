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Милан – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч (18.07.2017)
Дата события: 18 июля 14:20

В рамках Международного кубка чемпионов Милан сыграет с дортмундской Боруссией. «Россо-нери» провели активную работу на трансфертном рынке, подписав целых ряд именитых игроков и даже звезд мирового футбола, например Леонардо Бонуччи из Ювентуса. По всей видимости начинается новая эпоха в истории Милана, и важно наладить игровые связи в контрольных встречах, чтобы предстоящий сезон оказался успешным.


Несмотря на все вышесказанное, Боруссия остается фаворитом конкретно взятого противостояния, так как команда уже достаточно давно котируется очень высоко, да и в прошлом году на предсезонных сборах подопечные тогда еще Томаса Тухеля выглядели здорово.


Предположим, что Боруссия в поединке с Миланом сыграет в каждом тайме разными составами, а значит, и игра будет поделена на две части, в одной из которых Боруссия обязательно окажется сильнее Милана. С высокой долей вероятности, основа немецкого коллектива начнет матч, то есть, в первой 45-минутке победит именно Боруссия.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Боруссии Дортмунд в первом тайме с форой 0» за высокий коэффициент 1,70 от букмекерской конторы 1хбет.
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