Милан – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч (18.07.2017)

В рамках Международного кубка чемпионов Милан сыграет с дортмундской Боруссией. «Россо-нери» провели активную работу на трансфертном рынке, подписав целых ряд именитых игроков и даже звезд мирового футбола, например Леонардо Бонуччи из Ювентуса. По всей видимости начинается новая эпоха в истории Милана, и важно наладить игровые связи в контрольных встречах, чтобы предстоящий сезон оказался успешным.





Несмотря на все вышесказанное, Боруссия остается фаворитом конкретно взятого противостояния, так как команда уже достаточно давно котируется очень высоко, да и в прошлом году на предсезонных сборах подопечные тогда еще Томаса Тухеля выглядели здорово.





Предположим, что Боруссия в поединке с Миланом сыграет в каждом тайме разными составами, а значит, и игра будет поделена на две части, в одной из которых Боруссия обязательно окажется сильнее Милана. С высокой долей вероятности, основа немецкого коллектива начнет матч, то есть, в первой 45-минутке победит именно Боруссия.