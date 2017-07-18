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Алашкерт – БАТЭ. Прогноз на матч (18.07.2017)
Дата события: 18 июля 19:00

Алашкерт примет БАТЭ в ответном матче ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов. Первая встреча в Борисове преподнесла неожиданный результат – была зафиксирована ничья 1:1, несмотря на явный статус фаворита БАТЭ.


Белорусы пропустили на свое поле, не победив, следовательно, команде нужно обязательно оказываться сильнее на выезде. БАТЭ в Армении выступит в качестве фаворита, впрочем, уже не такого явного, как было в прошлом матче.


БАТЭ нужно идти вперед большими силами, чтобы отличиться в начале встречи, так как гол, забитый в дебюте, намного упростит задачу команде. Алашкерт, конечно, будет обороняться не жалея себя, вот только класс соперника рано или поздно скажется, а скорее это произойдет в первом тайме.


Предположим, что именно БАТЭ откроет счет в матче, а после перерыва удвоит его, итоговое же преимущество белорусского гранда составит 2 мяча -  с расчётом на это и ставка, причем она не столь рисована, чем, например, вариант виктории БАТЭ с фиксированной разницей или с сухим счетом. Прогноз – БАТЭ победит 2:0 или 3:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов БАТЭ больше 1,5» за высокий коэффициент 1,89 от букмекерской конторы 1хбет.
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