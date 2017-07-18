Алашкерт – БАТЭ. Прогноз на матч (18.07.2017)

Алашкерт примет БАТЭ в ответном матче ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов. Первая встреча в Борисове преподнесла неожиданный результат – была зафиксирована ничья 1:1, несмотря на явный статус фаворита БАТЭ.





Белорусы пропустили на свое поле, не победив, следовательно, команде нужно обязательно оказываться сильнее на выезде. БАТЭ в Армении выступит в качестве фаворита, впрочем, уже не такого явного, как было в прошлом матче.





БАТЭ нужно идти вперед большими силами, чтобы отличиться в начале встречи, так как гол, забитый в дебюте, намного упростит задачу команде. Алашкерт, конечно, будет обороняться не жалея себя, вот только класс соперника рано или поздно скажется, а скорее это произойдет в первом тайме.





Предположим, что именно БАТЭ откроет счет в матче, а после перерыва удвоит его, итоговое же преимущество белорусского гранда составит 2 мяча - с расчётом на это и ставка, причем она не столь рисована, чем, например, вариант виктории БАТЭ с фиксированной разницей или с сухим счетом. Прогноз – БАТЭ победит 2:0 или 3:1.