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Германия (Ж) – Швеция (Ж). Прогноз на матч (17.07.2017)
Дата события: 17 июля 21:45

Германия сыграет со сборной Швеции в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата Европы среди женщин. Поединок пройдет, как и турнир в целом, на полях Нидерландов, а как известно, в мужском футболе, а именно в высшем дивизионе Голландии, играют многие представители Скандинавии, есть и игроки из соседней Германии. То есть, можно сказать, обе сборные, пусть и женские, сыграют практически дома, поэтому и их перспективы выйти из группы, например, не самые низкие.


Впрочем, той же Швеции придется очень постараться, так как в группе, кроме Германии, есть еще и итальянки, которые намного превосходят шведок. В поединке с немками Швецию устроит ничья, вот только наверняка команда не избежит поражения в стартовой встрече, тем самым понизив свои шансы на успешное преодоление групповой стадии и выход в плей-офф.


Германия завладеет преимуществом со стартовых минут, а в промежуток с 20-й по 30-ю минуту фаворит обязан отличиться. В любом случае первый тайм должен оказаться результативным, в особенности за счет атакующей модели игры сборной Германии.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Германии» за высокий коэффициент 1,62 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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