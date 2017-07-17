Италия (Ж) – Россия (Ж). Прогноз на матч (17.07.2017)

Италия сыграет с Россией на Чемпионате Европы среди женщин. Турнир проводится в Нидерландах и поединок стартовый на нем для обеих сторон. Итальянки котируется выше своих соперниц, но все в противостоянии возможно, тем более не совсем ясно насколько хорошо готова к соревнованию сборная Россия.





Италия наверняка выйдет в плей-офф турнира, причем для этого «Скуадре Адзурре» не обязательно побеждать во всех трех поединках на групповой стадии – достаточно набрать, например, 6 очков. Во встрече с Россией Италия нацелена на победу, но и ничья не станет для сборной провалом, тогда как россиянки порадуются одному набранному пункту.





Предположим, что Россия начнет поединок от обороны, тогда как и Италия сыграет в первом тайме осторожно, опасаясь соперника, от которого не совсем понятно чего ожидать. Скорее всего, стартовая половина встречи пройдет без обилия голевых моментов, поэтому и вероятнее в нем минимальное количество забитых мячей или же вообще их отсутствие. Прогноз – второй тайм результативнее первого, ставку же лучше делать с подстраховкой.