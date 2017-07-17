Коритиба – Флуминенсе. Прогноз на матч (17.07.2017)

Коритиба примет Флуминенсе в матче 14-го тура бразильской Серии А. У команд много травмированных игроков, но, несмотря на это, каждая из сторон в этой встрече постарается выиграть, что наверняка даст возможность подняться в турнирной таблице.





На данный момент Коритиба и Флуминенсе являются соседями, располагаясь на 10-й и 11-й строчке соответственно. Матчи с участием Флуминенсе более результативны, с высокой долей вероятности сыграют гости и в предстоящей встрече в атакующей манере, а значит, вполне можно ожидать обилия забитых мячей.





Коритиба планирует в скором времени перебраться в шестерку лучших, а для этого команде не хватает всего одного очка, то есть, плотность в середине турнирной таблицы весьма серьезная, например, уступив сейчас, Коритиба пропустит вперед тот же Флуминенсе.





И все же кажется, что встреча примерно равных соперников завершится миром, тем более вничью коллективы между собой играли в последних трех поединках, а что еще важно – «верх» в матчах Коритибы с Флуминенсе не пробивался с 2013- го года.