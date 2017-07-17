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Корона – Заглембе. Прогноз на матч (17.07.2017)
Дата события: 17 июля 19:00

Корона примет Заглембе в матче 1-го тура польской Премьер-Лиги. Хозяева по этой встрече считаются одними из аутсайдеров турнира, но мощный старт, по своим, конечно, меркам, может помочь команде уверовать в собственные силы и находится хотя бы в середине турнирной таблицы, быть середняком.


Что касается Заглембе, то при лучших раскладах команда поборется за высокие места и, возможно, еврокубки, при этом важно не уступать соперникам уровня Короны, пусть даже и в гостях. Заглембе является фаворитом встречи, при таком статусе команда наверняка пойдет вперед большими силами в начале поединка, постарается завладеть инициативой и получить преимущество в счете.


Скорее всего, оба клуба сейчас не в лучшей форме, соответственно, атаковать им будет сложнее, чем обороняться. То есть, не приходится ожидать обилия забитых мячей в матче, хотя, например, на два взятия ворот рассчитывать можно.


В прошлом сезоне Корона сумела обыграть Заглембе со счетом 2:1, предположим, что сейчас гости все-таки не уступят, но обязательно пропустят в свои ворота, прогноз – один мяч.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,85 от букмекерской конторы 1хбет.
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